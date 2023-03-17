Kılıçdaroğlu, BTP lideri Hüseyin Baş ve Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır ile görüşecek
Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün BTP lideri Hüseyin Baş ve Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır ile görüşecek.
CHP lideri ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün iki siyasi partiye ziyarette bulunacak.
Seçim maratonunun başlamasıyla, siyasi liderlerin programları da belli olmaya başladı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret edeceği öğrenildi.
Kaynak: Gerçek Gündem