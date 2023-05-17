Yeşil Sol Parti Antep adayları kentte seçimin iptali için başvurdu

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Antep İl Örgütü, seçim günü seçmelerin kendi iradeleri dışında Vatan Partisi'nden sandık görevlisi olarak gösterilip oy kullanmalarına engel olunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), kentteki seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde dilekçe verdi.

'HAKSIZ OLMADIKLARI GÖRÜLDÜ'

Konuya ilişki açıklama yapan Yeşil Sol Parti Antep milletvekili adayları, kentteki halk iradesinin sandıklarda tecelli etmesi önünde engellemeler yaşandığını vurgulayarak yaşananları şu cümlelerle hatırlattı, "Sabah saatlerinden itibaren yurttaşlarımız seçmeni oldukları sandıklarda oy kullanmak istediklerinde, seçmen listelerinde isimlerinin karşısına 'Sandık kurulu görevlisi olduğu için oy kullanamaz' şeklinde bir şerh düşüldüğünü gördüler. Bunun üzerine yaptığımız incelemelerde, seçmenlerin kimlik bilgilerine erişimi olan Vatan Partisi yöneticilerinin, binlerce seçmeni bilgisi ve rızası dışında sandık kurulu görevlisi olarak yazdığını ve bu yurttaşlarımızın sandık kurulu görevlisi olarak oy kullanabilmelerini düzenleyen 142 belgesinin yine Vatan Partisi’ne teslim edildiğini öğrendik. Bilgisi ve rızası olmaksızın sandık kurulunda görev verilen kişilere bu görevin tebliğ edilmemiştir. Bu durumda yurttaşlarımızın oy kullanabilmesinin tek koşulu seçim kurullarına giderek bu belgeyi kendi çabalarıyla teslim almaktı. Diğer bir deyişle, anayasal bir hak olan seçme haklarını kullanabilmeleri için önce seçim kurullarına gitmeleri, buradan uzun kuyruklarda bekleyerek 142 belgelerini almaları, daha sonra bu belgede görevli yazıldıkları okullara gidip oy kullanmaları gerekti."

Binlerce seçmenin en temel yurttaşlık hakkını kullanabilmek böylesine bir 'eziyetle' başbaşa bırakıldığı vurgulanan açıklamada parti olarak seçmenlere hukuki ve ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere yardım ettiklerini aktaran vekilleri, "Buna rağmen binlerce seçmenin bu tarihi seçimde seçme haklarının hileyle gasp edildiği ortadadır" ifadelerini kullandı.

SEÇİM İPTALİ BAŞVURUSU

Seçim gününün hemen ertesinde, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorumluluar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da hatırlatılan metinde başvurulan bu “hilenin” daha çok Yeşil Sol Parti seçmenlerinin olduğu bölgelerde olduğuna dikkat çekilerek seçimlerin iptali için başvuruda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Çok açıktır ki; yurttaşların oy kullanma hakkı Anayasaya ve Seçim Kanuna aykırı bir biçimde hileyle ihlal edildi. Nitekim daha seçim sonuçları açıklanmadan ve ülkenin her yerinde yurttaşların itirazları devam ederken 'Millet iradesi tecelli olmuştur' beyanı veren iktidarın sonuçları oldu bittiye getirme tutumu ortadadır. Gaziantep’te devreye sokulan bu hileye özellikle Yeşil Sol Parti seçmeninin yoğunlukta olduğu bilinen bölgelerde başvurulduğu bilinmelidir.

Seçimlerden birkaç gün önce Kürt halkına seslenirken 'ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik' diyen bir iktidarın yönetiminde, anayasal güvence altında en temel yurttaşlık hakkı olan seçme hakkı engellenmiştir. Buradan değerli kamuoyuna Gaziantep’teki milletvekili genel seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için başvuruda bulunduğumuzu bildiriyoruz. Hangi partiye oy veriyor olursa olsun tek bir seçmenin bile iradesinin gasp edilmesi suçtur. Yetkilileri bu suç karşısında anayasal görevlerini ifa etmeye çağırıyoruz."