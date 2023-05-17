Ankara Kuşu gözaltına alındı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde “Ankara Kuşu” rumuzlu sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı.

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Ankara Kuşu gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yeri tespit edilen Yaşar gözaltına alındı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’ye yönelik paylaşımlar yapan “Ankara Kuşu” adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu belirtilen Yaşar’ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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