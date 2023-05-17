Devlette kadrolaşmasıyla gündeme gelen Menzil tarikatı ikinci turda da Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

Devlet içinde kadrolaşması nedeniyle sık sık kamuoyunun gündemine gelen Menzil Tarikatı, ikinci turda da Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

Devlette kadrolaşmasıyla gündeme gelen Menzil tarikatı ikinci turda da Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

Menzil Cemaati'ne bağlı Semerkand Vakfı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediklerini açıkladı.

Menzil’e bağlı Semerkand Vakfı’ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin hedeflerini gerçekleştirmesi için istikrara ihtiyacı vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci turda da desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Menzil Cemaati, son yıllarda devlet içindeki kadrolaşması nedeniyle sık sık gündeme geliyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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