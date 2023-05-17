Erdoğan 14 Mayıs'ın ardından muhalefeti hedef aldı: 'Sandıkların üzerine çökecekler'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına seslendi.

“Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak, 14 Mayıs’ta dünyaya örnek olacak bir demokrasi sınavı verdik” diyen Erdoğan, “Seçimi açık arada geride bitirmelerine rağmen suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. Sağlam durmazsak sandıkların üzerine çökecekler” ifadeleriyle muhalefeti hedef aldı.

Erdoğan, "Bu seçimlerin bir sonucu da muhalefetteki değişim olacaktır. Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena çarpılmıştır. Bunu sormak da o partinin seçmenine düşer. Muhalafeti bir türlü değiştiremedik" dedi. Erdoğan ayrıca Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

Erdoğan şunları söyledi:

"İnşallah aynı gayreti 28 Mayıs'ta göstererek demokrasi şölenimizi taçlandıracağız. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Karşımızdakiler milli iradeyi gölgelemek için ellerinden geleni yapıyorlar.

Terör örgütleri ile yatıp kalkanların onların yöntemlerini siyasette de izledikleri görülüyor. Seçimi açık arada geride bitirmelerine rağmen suyu bulandırmak için her şeyi yapıyorlar. Huzur ve istikrar iklimini bitiremedikleri için kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar.

Öncelikle 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. 2. turda bunlardan bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesi gerek çay sezonu açılmasıyla Karadeniz'de gerek ülkemizin diğer yerlerde seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın mutlaka 28 Mayısta sandık başında olmasını temin edeceğiz.

14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğiz herkesin evine, işyerine gidip desteğini alacağız. Meclis seçiminin, Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanması, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle açık ara fark yemeleri muhalefetin dengesini bozdu. Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyen saldırılarını herkes görüyor.”

CHP’Lİ BELEDİYEYE TEPKİ

“CHP'li belediyeler yarımları kesmekten, otellerde depremzedeleri kapı dışarı etmek kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bataklık olarak gördük. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle onlara sırtını dayayan yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş.

Milletin terör saldırıları ve deprem sarsıntıları sebebiyle yaşadığı acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Millet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalar ülkemizin ve milletimizin gündemiyle uzaktan ve yakından ilgili değildir.

Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir. Allah'ın izniyle 28 Mayıs seçimlerini suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır.”

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

“CHP seçime beraber gittikleri ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğin veya onların ifadesiyle tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük problemi, vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum.

Bu seçim öncesi kimi kamuoyunun malumu olan kimi olmayan pek çok provokasyon ve hazırlık yapıldığını biliyoruz. Güvenlik güçlerimizin ve istihbarat birimlerimizin gayretli çalışmaları neticesinde bunların hiçbiri neticeye ulaşmadı. Seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik.

Bu tabloda en çok emeği geçen AK Parti teşkilatları, milletvekilleri, belediye başkanlarıdır ve elbette Cumhur İttifakı ortaklarımızdır. Türkiye'nin ana kademesi, kadın ve gençlik kollarıyla en yaygın teşkilat ağına sahip olarak milli iradenin yansımasına çok büyük katkı yapıyoruz.

Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini milletimizde aramayacak kendimize bakacağız. Nerede eksiğimiz var, nerede hatamız var, nerede rehavete bağlı gerileme var. Hepsini ortaya dökeceğiz. AK Parti'nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileme kabiliyetidir."