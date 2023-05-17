Berna Laçin Hakan Ural hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

Berna Laçin, canlı yayında kendisini hedef alan Hakan Ural hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

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Berna Laçin Hakan Ural hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

Berna Laçin, seçimlerin ardından depremzeleri hedef aldığı iddiasıyla kendisini eleştiren Hakan Ural hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ural, canlı yayında yaptığı konuşmada, Laçin hakkında, "Bunları süründürün. Ben bütün seçmenleri bir olarak görüyorum. Farklı partilerimiz bizi iyi ya da kötü yapmaz. Bunlara büyük ceza verilmesi lazım. Berna Laçin ve Zeynep Beşerler ve seçimde kendi leyine sonuç alamadığı için kendi kitlesini zan altında tutuyor. Muhalif seçmen böyle değildir. Bunların içine şeytan kaçmış. Sırf kendi siyasi görüşümüzden dolayı birbirimizden nefret eder hale geldik. Bizleri temsil edenlerin dili ve tavrı çok önemlidir” demişti.

"TAVUK KADAR VİCDAN OLACAK İNSANDA"

Ural’ın sözlerine yanıt veren Laçin, "İftira atan, gıybet sunucusu ile ilgili suç duyurusunda bulunuyorum" diyerek, açıklamasının tamamında şunları söyledi:

Seçim süreci depremzedelerle ilgili hiçbir paylaşımım olmamıştır! Deprem bölgesine bağış ve yardım dışında hiçbir yorumum da olmamıştır!
Hesabım ortadadır! Hem programda gıybet yapıp hem de “tavuk bile su içerken Allah’a bakarmış” diye dini istismar edenin tavuk kadar beyni olsa, zaten tavuk gibi yukardan kendine yem atanların gösterdiği hedefe tavuk gibi gıdaklamak yerine, yıllar önce beraber ekmek yediği insana iftira atmadan da karnını doyurabileceği edepli bir yol bulurdu kendine şunca sene! 'Halkı kin ve nefrete sürüklemek' yerine, bir nebze faydayı amaç koyardı kendine… Değil benim karşıma çıkacak kadar, tavuk kadar cesareti olsa özür diler, böyle gıybet üzerinden para kazanmayı bırakıp tövbe eder! Sonuçlanmamış bir seçimi, galibiyet-mağlubiyet diye yarıştırmak yerine, demokrasiye saygı icap eder! Ama tavuk deyip geçme, tavuk kadar vicdan olacak insanda önce!

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