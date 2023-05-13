Yasaklara saatler kala meydanlarda seçim hareketliliği

Aydın’ın Efeler ilçesinde seçim yasaklarına saatler kala meydanları dolduran siyasi parti temsilcileri, seçim çalışmalarına hız kazandırdı.

Son Güncelleme:
Yasaklara saatler kala meydanlarda seçim hareketliliği

Aydın’da 14 Mayıs’taki genel seçimler için siyasi partiler seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da aynı meydanda çadır kurup, stant açan partilerin çalışmaları renkli görüntüler oluştururken, seçim saatlerine saatler kala tüm siyasi partiler Atatürk Kent Meydanı’nda seçim çalışmalarına hız kazandırdı.

Saat 18.00 itibariyle başlayacak olan seçim yasakların öncesinde partilerini desteklemeye gelen vatandaşlar da meydanda yoğunluk oluşturdu. Siyasi partilerinin stantlarında bulunan vatandaşlar da ellerine aldıkları tanıtım broşürleri ile seçim çalışmalarında yer alarak partilerinin vaatlerini bölgeden geçen vatandaşlara anlatıyor.

Aydın’da Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde 876 bin 562 seçmen 2 bin 731 sandıkta oy kullanma heyecanı yaşarken, seçimlerinin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla Aydın Valiliği koordinesinde de alınan seçim tedbirleri tamamlandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
2023 seçim
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu: Çocuklar çok heyecanlıyım, çok Kılıçdaroğlu: Çocuklar çok heyecanlıyım, çok
100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın 100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın
Fatih Altaylı, Celal Şengör'ün oy tercihini açıkladı: Çok sinirlenmiş Altaylı, Celal Şengör'ün oy tercihini açıkladı: Çok sinirlenmiş
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek? Son 10 anketin sonuçları ters köşe yaptı: İnce'nin oyları kime gidecek?
Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo Seçime saatler kala son anket: İşte yarınki seçimde oluşabilecek o tablo
Kalem kalem yeniden hesaplandı: İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları! İşte Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları!
Büyük değişim bekleniyor: İşte 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek bürokratlar 14 Mayıs’tan sonra görev süreleri sona erecek: İşte o bürokratlar
3 seçenek sunulacak: Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor Kredi kartıyla alışverişte yeni dönem başlıyor