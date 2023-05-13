Kılıçdaroğlu: Çocuklar çok heyecanlıyım, çok

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, bugün Anıtkabir ziyareti sırasında çekilen bir videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Ah be çocuklar şimdi seyrettirdiler sesinizi duydum, nasıl kaçırdım sizi diye hayıflandım. Çocuklar çok heyecanlıyım, çok” dedi.

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Kılıçdaroğlu: Çocuklar çok heyecanlıyım, çok

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; bugün yaptığı Anıtkabir ziyareti sırasında kendisini gördüğü için heyecanlanan çocukların sesinin duyulduğu bir videoyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu, “Ah be çocuklar şimdi seyrettirdiler sesinizi duydum, nasıl kaçırdım sizi diye hayıflandım. Çocuklar çok heyecanlıyım, çok” mesajını verdi.

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