Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak yayını reytinglerde çakıldı: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin nasıl savunacağını şaşırdı

Birçok kanal, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı programı ortak canlı yayınla yayınladı. Erdoğan’ın canlı yayını reytinglerde geride kalırken, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, haberlere ‘yalan’ derken, Erdoğan’ın yayının diğer yayınlara 4 kata kadar fark attığını iddia etti.

Aynı sıralarda Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise FOX yayınında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu’nun canlı yayını, Kızılcık Şerbeti isimli dizinin ardından ikinci sırada yer aldı.



Erdoğan’ın TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, Star TV, Habertürk ve birçok kanalda canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladığı yayın, ilk 10’a giremedi.

Reyting sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Serhat Uçak, "Erdoğan 29 kanalda, Kılıçdaroğlu tek kanalda canlı yayındaydı. Erdoğan ratinglerde ilk 10'a giremedi. Kılıçdaroğlu yayını totalde 8., AB'de 2. Oldu” diye yazdı.

REYTİNG SONUÇLARI ŞAHİN’İ KIZDIRDI

Erdoğan’ın reytinglerde ilk 10’a girememesinin haberini alıntılayan Şahin, haberin yalan olduğunu iddia etti.

Şahin, reyting ölçümlerine göre, Erdoğan’ın dünkü yayının açık ara tüm zamanlarda olduğunu savundu. Şahin, şunları yazdı:

Tamamen yalan haber, dezenformasyon tam olarak budur. Reyting ölçümlerine göre Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşamki yayını açık ara tüm zamanlarda birincidir. Diğer yayınlara 4 kata kadar fark atmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Gazeteci Murat Çelik ise, “Bu bilgiyi ilgili kanal yöneticilerinin değil sizin vermeniz garip ama madem yazmışsınız sorayım...” diyerek şunları yazdı:

Aynı anda yayınlandığı tüm kanalların toplam reytingi mi, yoksa kanallardan herhangi birininki mi Sayın Başkan? Detay verirseniz sevinirim.

Kaynak: Gerçek Gündem