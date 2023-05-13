Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Demet Akalın' paylaşımı: Kalp ile yanıt verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

14 Mayıs seçimlerine bir gün kala Kılıçdaroğlu, AKP mitinginde konser veren şarkıcı Demet Akalın’a dair yapılan paylaşımı alıntıladı.

Kılıçdaroğlu, “Demet Akalın, İzmir'deki AKP mitinginde konser verdi. Arşiv unutmayacak” paylaşımına “Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti’dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık!” diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına Demet Akalın “kalp” emojisi ile yanıt verdi.