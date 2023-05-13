Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önceki son durağı Anıtkabir oldu

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinden önceki son durağı Anıtkabir oldu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna gençlerle birlikte çıktı. Kılıçdaroğlu ve gençler, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktılar.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna gençlerle birlikte çıktı. Kılıçdaroğlu ve gençler, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktılar.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, miting programlarını dün; Samsun ve Ankara ile mitingleri tamamladı. Onlarca miting yapan Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi öncesi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Kılıçdaroğlu’na Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve gençler eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından, "Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz" açıklamasını yaptı.

Aslanlı Yol'dan gençlerle birlikte elinde karanfille yürüyen Kılıçdaroğlu, yolun sonunda kendisine eşlik eden gençlerle birlikte ellerindeki karanfilleri göstererek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir avlusuna çıktığı anda yurttaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yurttaşlar, Kılıçdaroğlu ile hatıra fotoğrafı çektirmek istedi ve Kılıçdaroğlu da yurttaşların taleplerini geri çevirmedi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu, ayrıca gençlerle birlikte ellerindeki karanfilleri de mozolenin üzerine bıraktı.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den yurttaşların alkışları eşliğinde ayrıldı.

Cesaret eden kazanır. Biz Ata'mızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte Anıtkabir'deyiz. https://t.co/WcCYT9DFfk — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 13, 2023

Kaynak: ANKA