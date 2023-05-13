Kılıçdaroğlu'ndan seçime saatler kala yeni video: Sandık görevlilerine seslendi

14 Mayıs seçimlerine saatler kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir video paylaşımı geldi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerine saatler kala paylaştığı videoda, sandıkta görevli olan gönüllülere ve kamu personeline seslendi. Gönüllülere, "Ankara, İstanbul seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyecek, yerinizi terk etmeyeceksiniz" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, kamu görevlilerine de "Partici değil, devletten, adaletten, hukuktan yana olun" dedi. 

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi Twitter'dan paylaştığı videoda iktidarın gönüllüleri sandıktan tutmak istediğini ancak başarısız olduğunu savundu. 

Kılıçdaroğlu, şu mesajları verdi: 

"Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarım; son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, cep telefonu ile kimliğe ulaşıyorum şovlarının tek amacı vardı, sizi o sandıklardan uzak tutmak. Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi, kimseyi korkutamadılar.

O sandıklara müşahit gidecek gönüllüler, erdem savaşçıları, vicdan emekçileri, onlar hepimizin olmak istediği kişiler. Demokrasi emekçilerine teşekkür ediyorum, hikayenizi dünya konuşacak, yıllarca anlatılacaksınız. Ankara, İstanbul seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyecek, yerinizi terk etmeyeceksiniz. 

Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere; hükümetler geçicidir, devlet bakidir. Aslolan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil, devletten, adaletten, hukuktan yana olun. Haydi bakalım, çoğu gitti, azı kaldı!"

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