Memleket Partisi'nin kritik isminden Kılıçdaroğlu çağrısı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından parti temsilcilerinin oylarını kime vereceği merak ediliyordu. İnce'nin özel temsilcisi Asuman Ali Güven, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Memleket Partisi'nin kritik isminden Kılıçdaroğlu çağrısı

GERÇEK GÜNDEM

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Muharrem İnce'nin Özel Temsilcisi Asuman Ali Güven sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak cumhurbaşkanlığı seçiminde desteğinin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için olacağını duyurdu. Güven'in açıklaması şöyle:

"Değerli Arkadaşlarım

Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Laik ve Demokrat bir çizgide 2 yıl önce kurduğumuz Memleket Partimiz 14 Mayıs Pazar günü Milletvekili seçimlerine katılıyor. Genel Başkanımız Muharrem İnce dün itibarıyla haklı gerekçelerini ortaya koyarak Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmiştir. Bugün itibarıyla 3 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşayacağız. 

Benim şahsi desteğim muhalefetin adayı olan Kemal Kılıçdaroğludan yanadır.Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu,Bir oyum Memleket Partisi'nedir."

Asuman Ali Güven, Şenol Aslanoğlu ve Deniz Yücel'den önce CHP İzmir İl Başkanı olarak görev yapmıştı. 

Memleket Partisi'nin kritik isminden Kılıçdaroğlu çağrısı - Resim : 1

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