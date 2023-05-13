Fatih Altaylı, Celal Şengör'ün oy tercihini açıkladı: Çok sinirlenmiş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerinde Prof. Dr Celal Şengör'ün kimi destekleyeceğini açıkladı. Altaylı, "Şimdi Celal Şengör aradı. Sosyal medyada oyunu Sinan Oğan’a vereceği şeklindeki paylaşımı görmüş ve çok sinirlenmiş" dedi.

Fatih Altaylı, Celal Şengör'ün oy tercihini açıkladı: Çok sinirlenmiş

Prof. Dr. Celal Şengör, "4 adayın eğitimlerini inceledim, gözlerime inanamadım. Yahu bir tane aday var, adam doktora mezunu. Strateji, ekonomi, iktisat... Ne ararsan var. Deprem üzerine yaptığı çalışması var muazzam, hayran kaldım. 5 dil biliyormuş. Oğan Türkiye için bir şans" sözleriyle gündeme geldi.

Şengör'ün "Türkiye için şans" olarak tanımladığı Sinan Oğan'a oy vereceği iddia edildi.

"OYUM KEMAL BEY'E"

Gazeteci Fatih Altaylı'ya mesaj gönderen Şengör, oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıkladı.

Altaylı, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Şimdi Celal Şengör aradı. Sosyal medyada oyunu Sinan Oğan’a vereceği şeklindeki paylaşımı görmüş ve çok sinirlenmiş. 'Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğimi lütfen duyur. Oyum Kemal Bey'e' diye yazmamı rica etti. Geçen hafta da Canan Kaftancıoğlu’na sandık görevlilerinize kumanya yollayayım mı diye sormuştu."

Kaynak: Gerçek Gündem

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