Uzmanlar anlattı: D'Hondt sistemi partileri nasıl etkileyecek?

Son düzenleme ile birlikte D’Hondt sistemi ile ittifak içerisinde yer alan partilerin milletvekili dağılımının nasıl olacağı merak ediliyordu. Sistemi uzmanlar anlattı.

Son Güncelleme:
Uzmanlar anlattı: D'Hondt sistemi partileri nasıl etkileyecek?

Akademisyen Can Kakışım, D’hondt metodunun aynı seçim bölgesinde farklı partilerin vekil çıkarabilmesine imkân tanıyan bir sistem olduğuna vurgu yaptı.

"MECLİS’E GİRECEKLER"

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre Kakışım, “Bu sistem matematiksel boyutu sebebiyle ilk bakışta karışık gibi görünse de aslında basit bir hesaba dayalıdır. Partilerin belirli bir seçim bölgesinden aldıkları oylar o seçim bölgesinden çıkacak vekil sayısına bölünür. Bir seçim çevresinden örneğin 5 vekil çıkacaksa ve bir parti 50 bin oy almışsa bu 50 bin sayısı sırasıyla 1’e, 2’ye, 3’e, 4’e ve 5’e bölünür. Sonrasında farklı sütunlardaki bu sayılardan en büyük 5 tanesi (toplam vekil sayısı esas alınır)  işaretlenir ve her parti işaretlendiği sayısı kadar vekil çıkarır” dedi. Kakışım, “İttifak yapıyorsanız partinizin oy oranı düşük de olsa, eğer içinde olduğunuz ittifak yüzde 7’yi geçiyorsa meclise girebiliyorsunuz” diye konuştu. 

Siyaset bilimci Özgün Emre Koç ise “Yeni düzenlemeyle ittifak oyu toplam olarak hesaplanmıyor. Her bölgede her partinin kendi oyu hesaplanıyor. Bu yasa Millet İttifakı’nı dezavantajlı duruma düşüyor. Türkiye genelinde seçim barajını geçememiş olsanız da ittifak içerisinde olduğunuz için Meclis’e girebiliyorsunuz” ifadesini kullandı. 

Son düzlükte peş peşe sonuçlar: İşte Erdoğan'ın umutlarını bitiren anket!Son düzlükte peş peşe sonuçlar: İşte Erdoğan'ın umutlarını bitiren anket!Seçim
Son Güncelleme:
100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın 100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın
Oğuzhan Uğur'dan Erdoğan'ın 'gençlerle buluşma'sına: Biz de izliyoruz, çok iyi format Oğuzhan Uğur'dan Erdoğan'ın 'gençlerle buluşma'sına: Biz de izliyoruz, çok iyi format
Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış! Fiyatı tırmanışa geçen dondurmayı meğer evde yapmak bu kadar kolaymış!
Millet İttifakı liderleri: Milletimiz müsterih olsun, seçime hazırız Millet İttifakı liderleri: Milletimiz müsterih olsun, seçime hazırız
ÇOK OKUNANLAR
Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor Sultan olarak doğan 4 burç! Onlar rahatlarına çok düşkün oluyor
Millet İttifakı liderleri: Milletimiz müsterih olsun, seçime hazırız Millet İttifakı liderleri: Milletimiz müsterih olsun, seçime hazırız
Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor
Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı
100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın 100 TL altındaki sucuk sucuk olmayabilir! Evde kendiniz bu teknikle yapın