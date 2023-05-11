Son düzlükte peş peşe sonuçlar: İşte Erdoğan'ın umutlarını bitiren anket!
ALF Araştırma'nın son anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda sonuçlanırken Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fark 7,5 puan oldu.
Türkiye kritik virajda... 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için sahadan peş peşe sonuçlar gelmeye devam ederken, Erdoğan'ı sarsacak anket sonucu ALF Araştrma'dan geldi.
ALF Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.
Araştırma, 5-9 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 6 bin kişi ile yüz yüze gerçekleştirildi.
Araştırmanın sonucuna göre cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biterken, seçimin kazananı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.