Son düzlükte peş peşe sonuçlar: İşte Erdoğan'ın umutlarını bitiren anket!

ALF Araştırma'nın son anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda sonuçlanırken Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fark 7,5 puan oldu.

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Son düzlükte peş peşe sonuçlar: İşte Erdoğan'ın umutlarını bitiren anket! - Resim: 1

Türkiye kritik virajda... 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için sahadan peş peşe sonuçlar gelmeye devam ederken, Erdoğan'ı sarsacak anket sonucu ALF Araştrma'dan geldi.

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Son düzlükte peş peşe sonuçlar: İşte Erdoğan'ın umutlarını bitiren anket! - Resim: 2

ALF Araştırma, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

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Son düzlükte peş peşe sonuçlar: İşte Erdoğan'ın umutlarını bitiren anket! - Resim: 3

Araştırma, 5-9 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 6 bin kişi ile yüz yüze gerçekleştirildi.

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Son düzlükte peş peşe sonuçlar: İşte Erdoğan'ın umutlarını bitiren anket! - Resim: 4

Araştırmanın sonucuna göre cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda biterken, seçimin kazananı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

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