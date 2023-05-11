Oğuzhan Uğur'dan Erdoğan'ın 'gençlerle buluşma'sına: Biz de izliyoruz, çok iyi format

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'deki 'Millet Kütüphanesi'nde yapılan 'Gençlerle Buluşma' programının kaydı televizyon kanalları ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

BabalaTV YouTube kanalındaki 'Mevzular Açık Mikrofon' programında siyasileri ve özellikle liderleri konuk alıp gençlerle bir araya getiren Oğuzhan Uğur da Erdoğan'ın 'Gençlerle Buluşması'nı değerlendirdi.

Çalışma arkadaşlarıyla Erdoğan'ın programını izlerken çekilmiş bir fotoğrafını Twitter'dan yayınlayan Uğur "Biz de izliyoruz. Çok iyi format" yorumu yaptı.