Erdoğan'dan "mülteci" çıkışı: Yaramazlık yapanlara emniyet güçleri bedel ödetiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir yayında gençlerin sorularını cevapladı.

Ankara Üniversitesi’nde okuyan Sena isimli üniversiteli gencin ‘Başta Suriyeliler olmak üzere ülkemizde konuk ettiğimiz mültecileri ne zamana kadar ağırlamayı düşünüyoruz?’ sorusuna cevap veren Erdoğan, Türkiye’nin Suriyeliler için Suriye’nin kuzeyinde 100 binin üzerinde konut inşa ettiğini söyledi. 100 binin üzerindeki konutun hayır kurumları ve devlet aracılığıyla inşa edildiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’deki mültecilerin de bu konutlara göç etmeye başladığını ifade etti:

“Halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülke olarak ülkesindeki savaş sebebiyle orada yaşam koşulları itibariyle terör örgütleriyle adeta bir ölüm kalım mücadelesi veren bir Suriye halkı var. Şimdi biz kendilerine şu an itibariyle 100 binin üzerinde Suriye'nin kuzeyinde konutlar inşa ettik. Bizdekiler de bu konutlara göç etmeye başladılar. Ama bu mültecileri Türkiye'de yaşatmam gibi bir anlayışa taraftar değilim. Bu zulüm olur. Şimdi de orada yapılan konutlara kendilerinin gönüllü olarak dönme süreçleri başladı.”

“MÜLTECİLERİN ARASINDA YARAMAZLIK YAPAN VARSA EMNİYET GÜÇLERİ TARAFINDAN ONLARA BEDELİ ÖDETTİRİLİYOR”

Erdoğan, mülteciler arasında sorun çıkaran kişilerin Emniyet güçleri tarafından ‘bedellerinin ödetildiğini’ ifade etti:

“CHP'lilerin ifade ettiği gibi 'okullarda Suriyelilere çok farklı müsamahalar gösteriliyor' gibi bir durum yok. Vatandaşlık hakkını kazanıp da sınavlara girmek suretiyle başarılı olanlar var. Bizde de eğer sınavlara girip başarılı oluyorlarsa gelenlerin arasında doktor, mühendis de var. Bu kişiler göçmen diye biz bu insanları tekme tokat kovalayalım mı? Bu insani değil, vicdani değil. Hepsinden öte İslami değil. Bunları kapıya koyamayız ama bunların içinde yaramazlık yapan varsa Emniyet güçlerimiz tarafından onlara bedeli ödettiriliyor.”