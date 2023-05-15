Türkan Elçi Meclis'e girdi
Diyarbakır Barosu’nun eski başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin İstanbul üçüncü bölgede CHP listelerinden Meclis’e girmesi kesinleşti.
Resmi olmayan sonuçlara göre, öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi'nin Türkiye Büyük Milet Meclisi'ne girmesi kesinleşti.
Mart ayında CHP’ye katılan ve rozeti bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan Elçi, İstanbul 3’üncü bölge 3’üncü sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
AA’nın son verilerine göre Elçi, Meclis’e girmeyi garantiledi.
Son Güncelleme: