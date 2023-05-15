Savcı Sayan Meclis’e giremedi

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Savcı Sayan, resmi olmayan verilere göre, seçilemedi. AKP Sayan'ı, İzmir ikinci bölgede 6'ıncı sırada aday göstermişti.

Savcı Sayan Meclis’e giremedi

AKP İzmir 1. Bölge milletvekili adayı eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde Türkiye Millet Meclisi’ne giremedi.

Ağrı Belediye Başkanlığı’ndan istifa edip İzmir 1. Bölge 6. Sıra’dan aday gösterilen Savcı Sayan, AKP’nin oy oranı düşük kalınca seçilemedi.

AA’nın geçtiği verilere göre sandıkların tamamı açıldı. Verilere göre, yüzde 25 oy oranına ulaşan AKP dört vekil çıkarabiliyor. Buna göre 6’ncı sıradan aday gösterilen Sayan Meclis’e giremedi.

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