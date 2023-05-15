MHP'li Filiz Kılıç, Nevşehir'in ilk kadın milletvekili oldu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin olmayan sonuçlarına göre Nevşehir'den milletvekili seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, seçmenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, MHP Nevşehir İl Başkanlığı binası önünde toplanan partililere seslenen Kılıç, Nevşehir halkının kendisine 14 Mayıs Anneler Günü'ne özel hediye sunduğunu belirtti.

Kılıç, "Çok çalıştık, hiç durmadık. İnşallah bundan sonra da milletvekili sayısını ikiye, üçe çıkaracağız. Belediye başkanlarımızın sayısını artıracağız. Her zaman halkımızın derdiyle dertleneceğiz. Nevşehir'in ve Nevşehirlinin sorunlarını tek tek halledeceğiz. Sözümüz söz" diye konuştu.

Kılıç, "Nevşehir'in ilk kadın milletvekili olmanın mutluluğunu yaşadığını" da söyledi.

Kaynak: AA