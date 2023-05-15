CHP'den YSK'ya ziyaret: "Sonuç kesinleşene kadar görevimizin başındayız"

YSK'yı ziyaret eden CHP heyeti adına açıklama yapan Muharrem Erkek, "Yurt dışı oyları sayımı zaman alacak gibi duruyor. Seçim sonucu kesinleşene kadar görevimizin başındayız" dedi.

CHP'den YSK'ya ziyaret: "Sonuç kesinleşene kadar görevimizin başındayız"

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı.

CHP heyeti adına açıklama yapan Muharrem Erkek, şunları söyledi:

"Önemli olan sandıktan çıkan seçmenin iradesinin eksiksiz yansımadır. Yurt içinde ve yurt dışında tüm oyların sağlık bir şekilde sayılıp sisteme girmesidir. Oyları ciddi bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Yurt dışı oyları sayımı yoğun bir şekilde devam ediyor ve daha zaman alacak gibi de duruyor. Buradan ayrıldıktan sonra orayı da ziyaret edeceğiz. Orada da milletvekillerimiz, görevlilerimiz görev yapıyorlar. Seçim sonucu kesinleşene kadar biz CHP ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız." 

Etiketler
CHP
Kılıçdaroğlu: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız Kılıçdaroğlu: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız
Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor Çiçeklerin dibine poşet çayı gömün! Sonuca inanamayacaksınız; Çiçekler de öneriyor
Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı
İYİ Parti'nin Osmaniye il binasının önünde havaya ateş açıldı İYİ Parti'nin Osmaniye il binasının önünde havaya ateş açıldı
ÇOK OKUNANLAR
81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi: İşte il il Meclis'e giren isimler 81 ilde 600 milletvekilinin tam listesi...
Oyuncu, müzisyen, gazeteci... İşte Meclis'e giren ünlü isimler İşte Meclis'e giren ünlü isimler
Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler Milletvekili seçilemediler... İşte Meclis'e giremeyen ünlü isimler
10 genel başkan Meclis'e girdi: Destici ve Özdağ giremedi 10 genel başkan Meclis'e girdi
Gazeteler 14 Mayıs'ı hangi manşetlerle gördü? Gazeteler seçimleri hangi manşetlerle gördü?