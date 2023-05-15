CHP'den YSK'ya ziyaret: "Sonuç kesinleşene kadar görevimizin başındayız"

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek ile Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı.

CHP heyeti adına açıklama yapan Muharrem Erkek, şunları söyledi:

"Önemli olan sandıktan çıkan seçmenin iradesinin eksiksiz yansımadır. Yurt içinde ve yurt dışında tüm oyların sağlık bir şekilde sayılıp sisteme girmesidir. Oyları ciddi bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Yurt dışı oyları sayımı yoğun bir şekilde devam ediyor ve daha zaman alacak gibi de duruyor. Buradan ayrıldıktan sonra orayı da ziyaret edeceğiz. Orada da milletvekillerimiz, görevlilerimiz görev yapıyorlar. Seçim sonucu kesinleşene kadar biz CHP ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız."