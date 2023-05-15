Kılıçdaroğlu: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçları devam ederken açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamada seçimi ikinci turda kazanacaklarını söyledi.

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Millet İttifakı’nın 6 lideri CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yaptı. Ortak açıklamada konuşan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Milettimiz ikinci tur diyorsa başımızın üzerine. Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız" dedi. 

Kılıçdaroğlu'nun satır başları şöyle: 

"Sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkürler. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması sürecin demokratik sürdürülmesi sevindiricidir. 

Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz 2.tur diyorsa başımız üstüne. 2.turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız herkes görecek

 Geçici sonuçlar göstermiştir ki Erdoğan güvenoyu alamamıştır. 

Önümüzdeki 15 gün boyunca hakkı adaleti getirmek için her şeyi yapacağız. 

Bu ülkeye mutlaka demokrasiyi getireceğiz."

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