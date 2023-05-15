Sinan Oğan, Alman basınında yer alan ifadelerini yalanladı: "Hayırdır..."
ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Millet ittifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme şartını Alman basınına açıkladı.
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçimlerden seçimin ardından Millet iİttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ancak HDP'nin siyasi sistemin dışında bırakılması durumunda destekleyeceğini açıkladı.
Der Spiegel'den Maximilian Popp'un aktardığına göre Oğan, "Kılıçdaroğlu'nu sadece HDP siyasi sistemin dışında bırakılırsa desteklerim" dedi.
OĞAN'DAN YALANLAMA
Sinan Oğan, Alman basınında yer alan ifadelerini yalanladı.
Oğan, sosyal medya hesabından şunları söyledi:
"Hayırdır Der Spiegel, size verdiğim röportajda Türk basınına dediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik. Bunu nereden uydurdunuz?"
Hayırdır Der Spiegel, size verdiğim röportajda Türk basınına dediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik. Bunu nereden uydurdunuz? https://t.co/n4QcDHF7Ht— Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 15, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem