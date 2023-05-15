Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Kılıçdaroğlu Hatay'da önde

Deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Hatay'da seçim sonuçları merak edilirken bir açıklama Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan geldi.

Savaş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Hatay'da sandıklar büyük oranda açıldı. Hatay'da toplam sandık 3154. An itibarı ile açılan sandık 2995. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın @kilicdarogluk yüzde 49.43 ile önde. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.65. Bütün ıslak imzalı tutanaklar alınana kadar sandıkları terk etmeyelim" dedi.

Kıymetli hemşehrilerim,

Hatay'da sandıklar büyük oranda açıldı.

Hatay'da toplam sandık 3154.

An itibarı ile açılan sandık 2995.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın @kilicdarogluk yüzde 49.43 ile önde.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.65.

Bütün ıslak… — Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) May 14, 2023

Anadolu Ajansı verilerine göre Hatay'da Kılıçdaroğlu yüzde 48,01, Erdoğan ise yüzde 48,08 oy alıyor.