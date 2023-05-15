İYİ Parti YSK temsilcisi: Asıl şimdi başlıyoruz

İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, saat 00.55'te seçim sandıklarının yüzde 84.73'ünün YSK sistemine girildiğini aktardı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Öztürk, "00.55 itibariyle sandık tutanaklarının %84.73 ‘u Yüksek Seçim Kuruluna ulaştı. Yaklaşık 30.000 sandığın verisi henüz sisteme girilmedi. Kıymetli İlçe Seçim Kurulu üyelerimiz, Kıymetli İl Seçim Kurulu üyelerimiz, Bunca emek, bunca çalışma asıl şimdi başlıyoruz. Islak imzalı ilçe birleştirme ve il birleştirme tutanaklarını almak YASAL hakkımız" ifadelerini kullandı.