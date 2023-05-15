Kaftancıoğlu: Nöbet devam ediyor, oylarınız güven altında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında" dedi.

CHP'li Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor… #SanaSöz" dedi.