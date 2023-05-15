Kaftancıoğlu: Nöbet devam ediyor, oylarınız güven altında

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün oylarınız güven altında" dedi.

Kaftancıoğlu: Nöbet devam ediyor, oylarınız güven altında

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında" dedi. 

CHP'li Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor… #SanaSöz" dedi. 

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