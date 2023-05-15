Kaftancıoğlu: Nöbet devam ediyor, oylarınız güven altında
Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün oylarınız güven altında" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında" dedi.
CHP'li Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor… #SanaSöz" dedi.
Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor…#SanaSöz— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 15, 2023