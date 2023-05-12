Mustafa Şentop'tan 'Muharrem İnce' yorumu: 'Operasyonun bir ayağı da...'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı üzerine konuştu.

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Mustafa Şentop'tan 'Muharrem İnce' yorumu: 'Operasyonun bir ayağı da...'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Haber Global'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’nin, cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı ve kaset kumpası ile ilgili konuşan Şentop, muhalefeti hedef aldı.

Şentop, “Üzücü bir olay. 2023 Türkiye'sinde bu tür şantajlarla, tehditlerle, montaj yayınlarla sonuç alınabiliyor olması çok üzücü. Sosyal medyada kimin ne yaptığını bilebilmek kolay değil. Bunun Sayın İnce'nin adaylıktan çekilmesine sebep verebiliyor olması üzücü. Kendisi açıklama yaptı, 45 gündür, yaşamadığım kadar saldırı altında kaldım dedi” diye belirtti.

Şentop şunları söyledi:

“Aniden ortaya çıkan şok edici olaylar konusunda bakmak lazım bu olaylardan kim çıkar elde etmeyi arzu ediyor derdi Mahir Kaynak. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı suçlayan açıklamaları oldu. Birisi tamamen FETÖ'cü bir yöntem ve operasyon yürüten eski bir gazetecinin kontrolünde gelişen bir ortam var. Bunları görünce, Rusya açıklamasını bunun üstünü örten bir açıklama olarak gördüm ben.

Operasyonun bir ayağı da enteresan şekilde anket firmalarıydı. Birçok anket firması ortaya çıkıyor, bunlar seçim sonrası kayboluyor. Muharrem İnce'nin istifası günü anket açıklaması yapıldı. İki anket arasında 4 puanlık bir artış var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunu 50'ye yakın bir yerde gösteriyorlar, Muharrem İnce'nin oyunu da 1 civarında gösteriyorlar. Yani, Sayın İnce çekilirse 1. turda Kılıçdaroğlu kazanacak mesajı veriyorlar. 7 gün önceki anketlerle çelişen bir operasyon çalışması belli olan bir husus.”

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi!Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi!Seçim
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