Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi!

Kurmaylarıyla bir otelde yaptığı görüşmede, ‘çekilelim’ görüşünün ağır bastığı iddia edilen Memleket Partisi’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekileceği öne sürülmüştü.

Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İnce, partisinin genel merkezinde kameralar karşısına geçti.

İnce’nin açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

Rahatsızlığım nedeniyle iyi dileklerini ileten yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siyasi yolculuğuma 15 yaşında başladım. 79 ara seçimlerinde, zifti eriterek, duvarlara kara oğlan Ecevit yazdım.

İlçe yönetimlerinde, il yönetimlerinde bulundum. Cumhurbaşkanı adayı oldum. Tam 40 yıldır siyaset yaptım. Yanlışa yanlış doğruya doğru dedim.

40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olmuş olabilir. Ama bu son 45 günde gördüklerimi, son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte jeepler, olmayan bacanaklar. Olmayan fotoğraflar.

"BÖYLESİNE İFTİRA FURYASINI HİÇBİR SİYASETÇİ GÖRMEDİ"

İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kafayı koyuyor. Türkiye’de de muhalif olacağım diye paylaşanlar var. Böylesine iftira furyasını hiçbir siyasetçi görmedi.

45 gündür itibar suikasti yapılıyor. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci iftira atılıyor yazmıyor.

Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ'cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olması için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Geçmişte yaşandı bunlar. O görüntüler vardı ama gizlice çekilmişti. Benimki böyle değil ki. Benim böyle bir görüntüm yok. Bu özel hayat değil, iftira.

"Gerçek ya da montaj" diyemezsin, çünkü gerçek değil. Türkiye Cumhuriyeti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Alenen iftira.

Nerede bu savcılar, neredesiniz siz? Pazar günü, bankalar 10 milyon lira havale yapıyor. Oğlumun üzerinden 350 milyon dolar, 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para. Savcıların ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim.

Benden başka mal varlığını açıklayan yok. Ben açıklıyorum, bana çamur atılıyor. Adam çıkıyor evini nereden aldın diyor. 2016'dan sonra almışım. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla. Her gün bir iftira var.

Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki Saadetçiler var. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım.

Kim saldırırsa saldırsın. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum. Bunu başarmalıyız değerli arkadaşlar.

Bu atılan iftiralara, Saray'a giden CHP'liden başlayarak, çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. 45 gündür buna direniyorum zaten.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

Adaylıktan çekiliyorum. Bahaneleri kalmasın. Seçimi kaybettiklerinde suçu bana atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi'ne her evden 1 oy istiyorum.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde bazı 'ifşa' videoları yayınlayan Ali Yeşildağ, İnce'yle ilgili elinde cinsel içerikli görüntüler olduğunu ileri sürmüştü. İnce ise kendisine yönelik bir komplo kurulduğunu vurgulayarak şunları söylemişti:

"Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım."

Memleket Partisi liderine, kendi siyasi hareketini kurana kadar ana muhalefet partisinde birlikte yol yürüdüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da destek gelmişti. Kılıçdaroğlu, "Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem