İmamoğlu'na taşlı saldırıda gözaltına alınan Uzman Çavuş, Süleyman Soylu'yu yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da düzenlenen taşlı saldırı ile ilişkili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş’in sözleşmesi feshedildi.

'ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM'

Hakkındaki iddialara cevap veren Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, “7 Mayıs 2023 tarihinde Erzurum’da meydana gelen olaylara karıştığım gerekçesiyle hakkımda adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Söz konusu olayda bölgede bulunan aralarında bölücü terör örgütü sempatizanlarının da yer aldığı kişilerce terör örgütünü simgeleyen birtakım eylem ve tezahüratlarda bulunulmuştur. Ülkemizin içinde bulunduğu böylesi kritik bir süreçte vatanın bölünmez bütünlüğünü korumakla görevli şerefli bir Türk askeri olarak ilgili kişilere söz konusu davranışları sebebiyle tepki gösterdim. Bölgede bulunan ve benimle aynı hassasiyeti taşıyan kişilerin de tepkisiyle olay büyümüş ve istenmeyen sonuçlar meydana gelmiştir. Yaşananlardan dolayı son derece üzgün ve pişmanım" dedi.

FETÖ İDDİASINA YANIT

Olaydan sonra kendisine karşı pek çok asılsız itham ve iftiralarda bulunulduğunu iddia eden Keleş, hakkındaki FETÖ iddiasına da yanıt verdi.

Keleş, bu ifadeleriyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında yaptığı "Kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş" açıklamasını yalanlamış oldu.

Keleş'in açıklamasının devamı şu şekilde:

"Şahsıma ait kişisel bilgiler açıkça paylaşılarak kamuoyu nezdinde adeta bir günah keçisi gösterilme çabasına girilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemize hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün bir üyesi olduğuma ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili olarak 2021 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme neticesinde hakkımda ’soruşturmaya yer olmadığı kararı’ verilmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddianın asılsız olduğu ve isnat edilmeye çalışılan suçun tarafımca işlendiğine yönelik en ufak bir şüphenin dahi bulunmadığı hukuken tescil edilmiştir. Nitekim Milli Savunma Bakanlığının 9/5/2023 tarihinde yapmış olduğu resmi açıklama bu hususu doğrulamaktadır.

Şerefli bir Türk askeri olarak asli vazifem vatanın bölünmezliği ile Türk milletini korumaktır. Seçim dönemi fırsat bilinerek bölücü terör örgütü lehine meydanlarda birtakım provokasyonlara teşebbüs edilmekte, kargaşa iklimi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu hain emellerini gerçekleştirmeye çalışanlar kalabalığı fırsat bilip bölgede kaos ve korku yaymaya cüret ederek, istenmeyen olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Bir Türk askeri olarak vatanın her karış toprağında zaman mefhumu gözetmeksizin görev bilinciyle hareket ederek gösterdiğim tepkinin istenmeyen sonuçlara yol açmasından dolayı oldukça rahatsızım. İstemeden yapmış olduğum bu hatanın farkındayım, bundan dolayı üzgün ve pişmanım. Buna karşın şahsıma yönelik asılsız itham ve iftiralara karşı son ana kadar şahsi ve hukuki mücadelemi Avukatım Oğuz Üce’nin rehberliğinde devam ettireceğim. Türk askeri hiçbir zaman yalnız kalmamış ve yalnız bırakılmamıştır. Yüce Türk adaletine olan güvenim tamdır. Aziz Türk milleti başta olmak üzere tüm kamuoyundan özür diliyorum."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları Erzurum’daki taşlı saldırıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu suçlamaya devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Erzurum'da ilk taşı atan FETÖ bağlantılı" açıklaması dikkat çekmişti.

Soylu, "Miting yapılması gereken yerde yapmazsan oraya provokasyon yapmaya da gelirler. Provokasyonu Ekrem İmamoğlu yaptı. Kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş" açıklamasını yapmıştı.

YENİ ŞAFAK BAKANLARLA 'TERS DÜŞTÜ'

Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi de manşetine söz konusu 'FETÖ' iddiasını taşımıştı.

"Provokasyondan FETÖ izi çıktı" başlık haberde taş atanlardan birinin istihbaratta görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif Keleş olduğu Keleş'in de FETÖ’den işlem görmüş olduğu öne sürülmüştü.

Erdoğan ve bakanlarının İmamoğlu'nu suçlayıcı açıklamaları dikkate alındığında, iktidarın FETÖ'cü bir organizasyona mı sahip çıktığı sorusu gündeme gelmişti.

MSB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle, Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Akif Keleş'in gözaltına alındığını açıklamıştı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Söz konusu açıklamada "Uzman Çavuş hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilmiştir" denilmişti.

Öte yandan P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021’de 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtilmişti.