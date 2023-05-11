Skandalların ardı arkası kesilmiyordu... Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a bir istifa çağrısı da Bakan Koca'dan geldi

Depremlerde çadır satmasıyla gündemden düşmeyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a bir istifa çağrısı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

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Skandalların ardı arkası kesilmiyordu... Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a bir istifa çağrısı da Bakan Koca'dan geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Ahbap’a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın Başkanı Kerem Kınık’a bir istifa çağrısı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi.

Kızılay’da yaşanan skandallar zinciri gündemden düşmezken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kınık ile ilgili, "Bazen algılar olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız. Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız” dedi.
 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde, Kızılay'ın deposundaki çadırları ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği'ne sattığı ortaya çıkmıştı. Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı.

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Kerem Kınık Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Kızılay
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