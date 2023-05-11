Bodrum'da dev talan! Kayadan dağa bile savaş açtılar

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde Akdeniz fokların da barınma alanı olan bölge, önce meradan hazine arazisine çevrildi ardından özelleştirme idaresi eliyle satıldı.

Şimdi marina, rezidans ile otel inşa etmek için bölgeye giren iş makinaları, karşılarına çıkan kayadan dağı bile paramparça ediyor.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; Gökçebel Mevkii'nde Akdeniz foklarının barınma alanı olan bölgede özelleştirme idaresi tarafından geçen yıl 675 milyon TL'ye (Birleşik Gayrimenkul)'e satılan yaklaşık 450 bin metrekare büyüklüğündeki hazine arazisinde özel bir şirketin başlattığı lüks rezidans otel projesi kapsamında iş makinaları ile arazinin talan edilmesi ilçede yaşayanların tepkisine neden oldu.

KAYADAN DAĞA BİLE SAVAŞ AÇTILAR

Alanın her metrekaresini değerlendirmek isteyen özel şirketin doğal kayaları bile iş makinaları marifetiyle yerle bir ettiğini, iş makinalarının aylardır “Kaya Dağı” yok etmek için aralıksız çalıştığını belirten Bodrum Yurttaş İnsiyatifi Sözcüsü Ayhan Karahan Sözcü’ye konuştu.

Karahan, şu ifadeleri kullandı:

“Burası Akdeniz foklarının barınma alanı, daha önce mera ve piknik alanıydı. Kamu arazilerinin doğal örtünün denizden kaya dağa varana kadar nasıl rant uğruna yok edildiğini acı bir şekilde görüyoruz. Özellikle son dönem Özelleştirme İdaresi Başkanlığı marifetiyle büyük bir yağma planı hayata geçirilmekte. Seçim sürecine girildikten sonra adeta yangından mal kaçırırcasına gerçekleşen alelacele, hukuk tanımaz bu operasyondan en çok etkilenen, zarar gören il Muğla, İlçe Bodrum, Mahalle ise Yalıkavak olmuştur. Dünyanın neresinde; kamu kaynaklarının yağmalanmasından, kamu çıkarı söz konusu olmuştur. Bu kafa kamunun ve halkın aklıyla dalga geçmektedir. Ortada kesin bir Anayasa suçu var.”