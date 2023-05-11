Berrak Tüzünataç'tan Soylu'ya SMS tepkisi: 'Merak edersem ben sizi bulurum'

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine 3 gün kala İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun günlük programına ve katılacağı televizyon programlarına ilişkin attığı SMS'ler sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Oyuncu Berrak Tüzünataç, Soylu adına yollanan SMS'lere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından Soylu'ya seslenen Tüzünataç, "Sayın Soylu, beni her gün kaçta nerede olacağınızla ilgili bilgilendirmek zorunda değilsiniz. Gerçekten. Ben merak edersem sizi bulurum" ifadelerini kullandı.