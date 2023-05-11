Kılıçdaroğlu: Bizim atom karıncamız, onun gibi gençlerin azmiyle kazanacağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Sevgi Kılıç'ın paylaşımına verdiği yanıt çok sayıda yorum, beğeni ve retweet aldı.

CHP'li Sevgi Kılıç, "Biz kadınlar, biz gençler lüks değil, normallik istiyoruz; hak ettiğimiz hayatı eşit ve adil bir şekilde yaşamak istiyoruz… Oy kabinine girdiğinde sadece bir tane hayatın olduğunu hatırla…"ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, Kılıç'ın gönderisini , "O bizim atom karıncamız. Onun gibi gençlerin enerjisiyle, azmiyle kazanacağız. #HaydiTürkiye" notunu düşerek alıntıladı.

O bizim atom karıncamız. Onun gibi gençlerin enerjisiyle, azmiyle kazanacağız. #HaydiTürkiye https://t.co/PQEXAZyGc4 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 11, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem