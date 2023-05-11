Kılıçdaroğlu: Türkiye dünyanın göçmen ve çöp deposu olmayacak

GERÇEK GÜNDEM /

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sivas'ta yurttaşlarla buluştu.

Alanı dolduran Sivaslılar sık sık; 'Hak, hukuk, adalet', 'Patates, soğan, güle güle Erdoğan' sloganları attı.

Kemal Kılıçdaroğlu toplumun tüm kesimlerinin sıkıntılarının farkında olduğunu dile getirdiği açıklamasında; "Sorunları ahlakla, erdemle çözeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu; "Her şeyi biz üreteceğiz. Türkiye dünyayla yarışacak. Dünyanın göçmen, çöp deposu olmayacak burası. Dünya ile rekabet eden bir Türkiye olacak" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"SİVAS DEMİR-ÇELİK FABRİKASINI KAMULAŞTIRACAĞIM"

"Bir dönem Sivas 14 milletvekili çıkarırdı, şimdi beş milletvekili çıkarıyor neden? Hiç Sivaslı kardeşlerim düşündü mü? Ne oldu da 14 milletvekili çıkaran Sivas şimdi beş milletvekili ancak çıkarabiliyor? Bu soruyu vicdan sahibi her arkadaşıma soruyorum. Neden biliyor musunuz? Ben söyleyeyim; ‘Nasılsa Sivas çantada keklik, bize oy veriyorlar önemli değil.’ Siz önemli bir kentsiniz. Sivas coğrafyası sıradan bir coğrafya değil.

Benim size sözüm var; Sivas Demir-Çelik Fabrikası’nı kamulaştıracağım, binlerce Sivaslı orada çalışacak. 22 yıldır yapmıyorlar, yapamıyorlar. Sizi düşünmüyorlar, evlatlarınızı düşünmüyorlar."

"YATIRIM YAPANLARI CEZALANDIRACAĞIZ, DİYORLAR"

"Ayrımcılık benim kitabımda yoktur. Görüşü, inancı ne olursa olsun benim başımın üstünde yeri vardır. İnsana saygı duyarım ve onun dertleriyle dertlenmesini bilen biriyim. İnsan insandır; başımın üzerinde yeri vardır. İnsana saygı duyarım ve onun dertleriyle dertlenmesini bilen biriyim. Ayrımcılığa karşı çıkmak lazım. Yatırım yapıyorsanız da ayrımcılık olmaması lazım. İki sanayi bölgesi arasında teşvikler farklı. Niye farklı. Çünkü diyorlar ki; önce yatırım yapanları cezalandıracağız. Böyle bir anlayış devlet yönetiminde olmaz.

Yurt dışında değil burada üretecek, burada kazanacak insanımız. Her şeyi biz üreteceğiz. Türkiye dünyayla yarışacak. Türkiye; işsizlik, göçmen, çöp deposu olmayacak. Dünya ile rekabet eden bir Türkiye olacak."

"HİÇBİR KADINI ELE GÜNE LARŞI MUHTAÇ ETMEYECEĞİM"

"Bu taşeron işçi belası bitmiş değil. Taşeron işçilerin tamamına kadro vereceğiz onlarda evlerine huzur içinde iş güvenceleri olarak her zaman gidecekler. Köy okullarını açacağız. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir kadını ele güne karşı muhtaç etmeyeceğim.

En geç 2 yıl içinde Suriyeli, Afgan mültecilerin hepsini kendi ülkelerine yollayacağız. Türkiye bir göçmen deposu olmayacak, Avrupalıların keyfi olsun diye burada tutuyoruz. Bay Kemal buna izin vermez."

"BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZ ONLARINKİNE BENZEMEZ"

"Sinan Ateş’in katillerini unutmadım, kulaklarından yakalayacağım, yargıya teslim edeceğim. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu geldi, ziyaret etti. Babamın hakkını, hukukunu savun dedi. O olayı da bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağım ve bu millete bilgi vereceğim.

Biz milliyetçiyiz, bizim milliyetçiliğimiz onlarınkine benzemez. Onlarınki mevsimlik milliyetçilik. Bu ülkenin hakkını ve hukukunu sonuna kadar koruruz. Birilerine boyun eğmeyiz, birilerinin önünde diz çökmeyiz. Düne kadar küfrettikleri adamın kapısını gidip de onun önünde para dilenmeyiz."

"SANDIĞA TEK BAŞINIZA GİTMEYİN"

"Sandığa tek başınıza gitmeyin. Bayram havasıyla yanınıza bir de arkadaşınızı alacaksınız. Oylarla tutanaktakileri kıyaslayacaksınız. Otoriter bir yönetimi sandık yoluyla demokrasiyle değiştireceksiniz"

ALİ BABACAN: ÜLKEYİ SAVAŞ ATMOSFERİNE SOKMAYA ÇALIŞIYOR

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Sivas'ta yaptığı konuşmada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutuplaştırıcı politikalarını sürdürdüğünü hatırlatarak "Gücü eline geçiren zorbalık yapmaya başlıyor. Zorbalık dönemi artık bu ülkede bitsin istiyoruz" diye konuştu.

Ali Babacan'ın açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"ERDOĞAN'IN ROTASI ÖFKE, NEFRET, KAVGA, ÇATIŞMA"

"Adalet olmazsa olmaz, fırsat olmazsa olmaz. Endişe mahal yok. Üç gün kaldı. Üç gün sonra hep beraber bir demokrasi bayramı kutlayacağız. Siz Erdoğan'a bakmayın. O ülkeyi bir savaş atmosferine sokmaya çalışıyor.

Erdoğan'ın rotası öfke, nefret, kavga, çatışma. Ama biz ülkemizi demokrasi bayramına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta tıpkı geçmişte olduğu gibi sandıkta iktidarı değiştireceğiz. Tereyağından kıl çeker gibi kolay olacak, hiç büyütmeyin."

"GÜCÜ ELİNE GEÇİREN ZORBALIK YAPMAYA BAŞLIYOR"

"Hak'tan döndü, hukuktan döndü. Yakın tarihimize bir bakın. Kim gücü eline geçiriyorsa kendisi gibi olmayanların hakkına göz dikiyor. Gücü eline geçiren zorbalık yapmaya başlıyor. Zorbalık dönemi artık bu ülkede bitsin istiyoruz."

"TORUNLARINIZIN TÜRKİYE'Sİ İÇİN BİZE DESTEK VERMENİZİ İSTİYORUZ"

"Değişim için, kaybedeni olmayan bir zafer için; Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na destek vermenizi istiyoruz. Torunlarınızın Türkiye'si için bize destek vermenizi istiyoruz. Sandıkta vicdanınızla baş başa kaldığınızda desteğinizi bizden yana kullanmanızı talep ediyoruz. DEVA için mührü CHP'ye basmanızı istiyoruz. 'Birlikte DEVA var' diyerek, diğer pusulada ise mührü Kılıçdaroğlu'nun altına basmanızı istiyoruz. Çünkü ülke çok kötü yönetiliyor. Dürüst ve ehil kadrolar başa geldiği sürece çözülemeyecek bir şey yok bu ülkede."

Kaynak: Gerçek Gündem