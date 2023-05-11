Seçim bahislerinde Kılıçdaroğlu'ndan sıçrama: Fark arttı

14 Mayıs seçimlerine 3 gün kaldı. Siyasi partiler ve anket şirketleri son oy tahminlerini paylaşırken 'seçim bahis sitesi'nde seçilme şansı oranları da gündemde.

FTX, Betfair, PredictIt, Smarkets ve Polymarket gibi bahis sitelerinde Cumhurbaşkanlığı seçimini kimin kazanabileceğine dair açılan bahislerin canlı ortalamalarını gösteren Election Betting Odds sitesinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde görünüyor. Geçtiğimiz günlerde yüzde 55 seçilme şansına sahip olan Kılıçdaroğlu, bu oranın da üstüne çıktı ve yüzde 64'e ulaştı. Erdoğan ise yüzde 45 seçilme şansı oranından yüzde 36'ya geriledi.

Web sitesinde bahis oranları sürekli değişiyor. Fakat genel grafiğe bakıldığında Erdoğan'ın kasım ayından bu yana düşüşte olduğu, Kılıçdaroğlu'nun ise mart ayından bu yana yükselişe geçtiği görülüyor.

Bahis sitesinde son durum ise şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 64,

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 36.