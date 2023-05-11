Muharrem İnce ve 'komplo' iddiaları: Savcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkındaki sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçti.

Paylaşımlar üzerine soruşturma başlatan savcılığın konuyla ilgili açıklamasında, İnce’nin “45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz?” çıkışı hatırlatıldı.

İnce’nin söz konusu paylaşımını ihbar kabul eden savcılık, “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen soruşturmaya başlanılmıştır” diye belirtti.