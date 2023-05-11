Muharrem İnce ve 'komplo' iddiaları: Savcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilerek sosyal medyada dolaşıma sokulan içeriklerle ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Muharrem İnce ve 'komplo' iddiaları: Savcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkındaki sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçti.

Paylaşımlar üzerine soruşturma başlatan savcılığın konuyla ilgili açıklamasında, İnce’nin “45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz?” çıkışı hatırlatıldı.

İnce’nin söz konusu paylaşımını ihbar kabul eden savcılık, “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit ve belgede sahtecilik suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen soruşturmaya başlanılmıştır” diye belirtti.

Etiketler
Muharrem İnce Muharrem İnce - Memleket Hareketi Memleket Partisi 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
Son Güncelleme:
Hamurun çok daha hızlı mayalanması için işe yarar aşçı sırrı! Balon gibi kabarıyor Hamurun çok daha hızlı mayalanması için işe yarar aşçı sırrı! Balon gibi kabarıyor
Makarnaya lezzet katıyormuş! Eklendiğinde makarnanın lezzetini katlıyor Makarnaya lezzet katıyormuş! Eklendiğinde makarnanın lezzetini katlıyor
Kılıçdaroğlu: Türkiye dünyanın göçmen ve çöp deposu olmayacak Kılıçdaroğlu: Türkiye dünyanın göçmen ve çöp deposu olmayacak
Berrak Tüzünataç'tan Soylu'ya SMS tepkisi: 'Merak edersem ben sizi bulurum' Berrak Tüzünataç'tan Soylu'ya SMS tepkisi: 'Merak edersem ben sizi bulurum'
ÇOK OKUNANLAR
Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor Yalan söylemenin kitabını yazan burçlar belli oldu: Bu 3 burç yalansız yapamıyor
KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet partileri, Cumhur'a fark atıyor KONDA: Kılıçdaroğlu yüzde 50+1'e çok yakın; muhalefet, Cumhur'a fark atıyor
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte AKP'nin umut bağladığı sonuçlar
'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi' 'Emre Belözoğlu soyunma odasında dayak yedi'
Yöneylem Araştırma, son anketinin sonuçlarını açıkladı: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı farkı açtı, ancak ilk tur için yetmiyor