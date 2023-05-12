Erdoğan'ın Batman mitinginin perde arkası: 'Mehmet Şimşek konuşmayı kabul etmedi'

Gazeteci Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman'da düzenlediği ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katıldığı mitingin perde arkasını köşesine taşıdı. Buna göre Şimşek, konuşma yapmayı kabul etmedi.

Erdoğan'ın Batman mitinginin perde arkası: 'Mehmet Şimşek konuşmayı kabul etmedi'

AKP hükümetlerinde uzun yıllar Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin 'düşük faiz' politikasını benimsediği bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi, son dönemin en dikkati çeken konularından biri. 

Kulislerde Erdoğan'ın ekonominin başına yeniden Şimşek'i getirerek hem seçmen hem de uluslararası piyasalar nezdinde Türkiye'nin imajını düzeltmek ve bu alandaki politikaları yeniden rayına koymak istediği konuşuluyordu.

Ancak Şimşek, aktif siyasete dönmeyeceğini belirtiyor. 

Eski bürokrat, son olarak Erdoğan'ın Batman mitingine eşlik etti. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, söz konusu günle ilgili şu bilgileri verdi:

"(...) Cumhur İttifakı’nın aleyhine yaşanan gelişmeler üzerine Erdoğan güven sorununu aşmak için boşuna çabaladı. Örneğin Batman mitingine Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz ve Lütfi Elvan’ın da katılması için özel çaba sarf edildi. Şimşek, ısrarlara rağmen mitingde konuşma yapmadı. Yani Erdoğan halen görev yapan başarısız ekonomi yönetimi yerine, geçmişte iyi anımsanan kişilerle aynı karede yer almaya çalışıyor. A takımı hazırlığı yaparak, kaçışı önleme planları yapılıyor."

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