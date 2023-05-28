Süleyman Soylu: 'Önümüzdeki beş yılda herkes daha iyi anlayacaklar'

İstanbul’dan milletvekili seçilen mevcut İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

Soylu açıklamasında, “Önümüzdeki beş yılda herkes daha iyi anlayacak. Daha yeni başlıyoruz” dedi.

Soylu, "Önümüzdeki 5 yıl, Erdoğan’ın liderliğinin zirvesi olacak. Önümüzdeki 5 yıl etrafımızdaki coğrafya Türkiye’ye yönelecek. İstanbul’da 2 aya yakın beraber kampanya yaptık, sokaklarda 15 Temmuz’daki inancı gördüm" diye konuştu.