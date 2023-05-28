Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elemanı Sinan Oğan konuştu: 'Plana sadık kal'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cumhur İttifakı'nın elemanı' dediği dağılan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, resmi olmayan seçim sonuçlarının ardından ilk kez konuştu.

Twitter'dan seçim sonuçlarına ilişkin bir paylaşım yapan Oğan, "Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Oğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı seçim süreci tamamlanmıştır. Bu sonuca göre ilk turda bizden desteğini esirgemeyen seçmenimiz ikinci turda da önemli ölçüde desteğini devam ettirmiş ve Türkiye’nin istikrarı yönünde oyunu kullamıştır. Seçmenimiz bu oylar Sinan Oğan’a verilmedi diyenlerin heveslerini kursağında bırakmış, bize güvenmiş ve önemli ölçüde bizim olduğumuz yeri seçmiştir.

Buradan PLANA SADIK KALan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Artık yeni bir dönem başlıyor, Kazanan Türk milliyetçileri, Atatürkçüler, Türk milleti ve Türk dünyası, kaybeden linç kültürü ile terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur."

Kaynak: Gerçek Gündem