Vladimir Putin'den, Erdoğan'a tebrik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden bir mesaj gönderdi.

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Vladimir Putin'den, Erdoğan'a tebrik

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı ve ANKA verilerini 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunu önde götürdü.

Erdoğan’ın seçimi önde götürmesi üzerine uluslararası mesajlar gelmeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan’a mesaj gönderdi. Putin’in, Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

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