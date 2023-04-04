Sırrı Süreyya Önder, milletvekili adaylığı teklifini kabul etti

Yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti’nin İstanbul Milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

Sırrı Süreyya Önder, milletvekili adaylığı teklifini kabul etti

Yeşil Sol Parti’ye yapılan milletvekili aday adayı başvuru sayısında bir önceki seçime göre dikkat çekici bir artış gözlendi.

2018 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi, bin 400 adaylık başvurusu alırken 14 Mayıs seçimi için Halkların Demokratik Partisi’nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti’ye 2 bin 783 başvuru yapıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER, ADAYLIK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Yeşil Sol Parti'de adaylık görüşmeleri sürerken Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın aktardığı habere göre, daha önce BDP ve HDP milletvekilliği yapmış olan yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder'in Yeşil ve Sol Parti’nin adaylık teklifini kabul ettiği ve İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder HDP Yeşil Sol Parti
HDP'den 100 vekil hedefi: Yolumuz Yeşil Sol'dur HDP'den 100 vekil hedefi
Resimdeki 5 farkı 10 saniyede tespit edenlerin IQ seviyesi çok iyi.. Resimdeki 5 farkı 10 saniyede tespit edenlerin IQ seviyesi çok iyi..
Sözcü TV'de yeni ayrılık! Daha yeni gelmişti! Bıraktı gitti. Sözcü TV'de yeni ayrılık! Daha yeni gelmişti! Bıraktı gitti.
Kılıçdaroğlu'nun mitingi öncesi Trabzonlu yurttaşlar: Yeter artık bıktık, 20 sene oldi Kılıçdaroğlu'nun mitingi öncesi Trabzonlu yurttaşlar: Yeter artık bıktık, 20 sene oldi
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı 90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy: Seçmen kararını büyük oranda verdi Seçmen kararını büyük oranda verdi