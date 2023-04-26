Sinan Oğan ikinci tura kalamaması halinde “destek” şartını açıkladı: Terör iltisaklı partileri uzaklaştıranla anlaşır, uzlaşırız

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin ikinci tura kalması halinde "Milleti İttifakı ya da Cumhur İttifakıyla konuşuruz. Diyeceğim ki, şu terör iltisaklı partiyi bir uzaklaştır. Ondan sonra oturacağız, konuşacağız, pazarlıklarımızı yapacağız" dedi.

Sinan Oğan ikinci tura kalamaması halinde “destek” şartını açıkladı: Terör iltisaklı partileri uzaklaştıranla anlaşır, uzlaşırız

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 30 oyla ikinci tura kalacağını iddia eden Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalamaması halinde, destek şartını açıkladı.

T24’ten Eray Görgülü'ye konuşan Oğan, “Milleti İttifakı ya da Cumhur İttifakıyla konuşuruz. Diyeceğim ki, şu terör iltisaklı partiyi bir uzaklaştır. Ondan sonra oturacağız, konuşacağız, pazarlıklarımızı yapacağız. Bizim olmazsa olmazlarımız var. Onları sıralayacağız. Anlaşırsak uzlaşacağız” dedi.

Oğan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili dört aşamalı planınını da anlattı. İlk olarak kaçak konumundaki Suriyelileri sınır dışı edeceklerini belirten Oğan, “Sığınmacıların ayrıcalıklarını kaldıracağız. Mahalle arasından alıp kamplara yerleştireceğiz. Yeni girişleri engelleyeceğiz, çıkışlara engel olmayacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı örtülü ödenekle, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da belediye imkanlarıyla seçim propagandası yapmakla suçlayan Oğan, “Propaganda sürecinde haksız bir durum var” dedi. TRT’nin kendisine yer vermemesini de eleştiren Oğan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’le yaptığı görüşmenin ardından bu konuda olumlu bir gelişme beklediğini dile getirdi.

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