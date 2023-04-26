İzmir'deki Vergi Dairesi binasının duvarına Bakan Kasapoğlu'nun seçim pankartı asıldı

İzmir’in Basmane semtindeki Konak Vergi Dairesi’ne ait olan binaya AKP’nin İzmir’den milletvekili adayı gösterdiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun pankartı asıldı.

İzmir'deki Vergi Dairesi binasının duvarına Bakan Kasapoğlu'nun seçim pankartı asıldı

AKP’nin İzmir’den milletvekili adayı gösterdiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun kentteki bir kamu binalarına asılan seçim pankartı tepki çekti. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, “Siz, bu binayı babanızın malı gibi kullanamazsınız. Hiçbir siyasi parti, kamu binalarına böyle bir pankart asamaz” dedi.

İzmir’in Basmane semtinde bulunan ve Konak Vergi Dairesi’ne ait olan binanın yan duvarına, AKP’nin İzmir’den milletvekili adayı gösterdiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun pankartı asıldı. Kamu binasına asılan pankarta tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Siyasi partiler, kamu binalarına siyasi içerikli pankart asamaz. Kanun açık ve net. Yüksek Seçim Kurulu kararları bağlayıcıysa eğer, bu pankart buradan indirilmeli.  İzmir Valisi’ne sesleniyorum; eğer tarafsızsa, bu pankartı mevzuata göre kaldırmazsa hukuken bir dava açmamız söz konusu olabilir. Burası bir kamu binası. Siz, bu binayı babanızın malı gibi kullanamazsınız. Hiçbir siyasi parti, kamu binalarına böyle bir pankart asamaz.”

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seçim 2023 Mehmet Muharrem Kasapoğlu AKP
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