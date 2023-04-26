Erkan Baş yurtdışındaki seçmenlere seslendi, Kılıçdaroğlu ve TİP’e oy istedi
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, yurt dışında yarın itibarıyla oy kullanmaya başlayacak yurttaşlara seslendi. Baş, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TİP’e oy istedi.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken, yurt dışı kayıtlı seçmenler yarından itibaren gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanmaya başlıyor.
Emek Özgürlük İttifakı’ndaki Türkiye İşçi Partisi’nin Genel Başkanı oylama öncesi bu seçmenlere Twitter hesabından yayınladığı videoyla seslendi.
Kılıçdaroğlu ve TİP’e oy isteyen Baş “Sizden bu karanlığı dağıtmak için iki oy istiyorum. Biri TİP’e diğeri Erdoğan’ı göndermek için Kılıçdaroğlu’na gitsin” ifadelerini kullandı.
Yurt dışında yarın itibarıyla oy kullanmaya başlayacak arkadaşlarım…— Erkan BAŞ (@erkbas) April 26, 2023
İki dakikanız varsa sizinle paylaşmak istediğim birkaç sözüm var. pic.twitter.com/qdwkhT17nd