Selvi Kılıçdaroğlu'ndan 'okul öncesi eğitimi' paylaşımı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın hayata iyi bir başlangıç yapmaları için hep birlikte uğraş vereceğiz" dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

Çocukların ilk yıllarındaki tecrübelerinin etkileri yaşam boyu sürer. Bilimsel çalışmalar insan beyninin yüzde 80’inin 3 yaşına kadar oluştuğunu söylüyor. 0-7 yaş arası gelişim çok hızlı ve çocuğun geleceğini belirliyor. Bu yüzden okul öncesi eğitim tüm çocuklarımız için gerekli.

Uzmanlara göre okul öncesi eğitimin faydaları saymakla bitmiyor. Çocukların sosyal becerileri gelişir, yeteneklerini keşfederler, paylaşmayı öğrenirler, eğitim hayatında başarılı olurlar. Okul öncesi eğitim işsizlik, suç oranları ve diğer sorunların azaltılmasına da katkı sağlar.

Eğitim tüm çocukların temel hakkı. Devlet, tüm çocuklara okul öncesinde de nitelikli eğitim imkanı tanımalı. Ekonomik anlamda dezavantajlı ailelerdeki çocuklar da, ülkedeki diğer çocuklarla aynı nitelikte eğitime erişebilmeli.

Çocuklar ne kadar mutlu olursa, çocuklar ne kadar değer görürse, çocuklar ne kadar eşit fırsatlara kavuşursa biz de toplum olarak o kadar ilerleriz. Çocuklarımızın hayata iyi bir başlangıç yapmaları için hep birlikte uğraş vereceğiz.