Oyuncu Berna Laçin kime oy vereceğini açıkladı

Oyuncu Berna Laçin, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

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Oyuncu Berna Laçin kime oy vereceğini açıkladı

Oyuncu Berna Laçin, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Laçin, "Çok soran oluyor aslında çok kişiseldir oy dediğiniz şey öyle ulu orta sorulmaz ama ben söyleyeyim benim cumhurbaşkanı oyum sayın Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

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Seçim 2023
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