Demirtaş: İnce'ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur

Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden, Muharrem İnce’ye yönelik son dönemde yapılanlara tepki gösterdi. Demirtaş, "Muharrem İnce'ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur" dedi.

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Demirtaş: İnce'ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden, Muharrem İnce’ye yönelik son dönemde yapılanlara tepki gösterdi.

“İNCE'YE YÖNELİK SAHTE VİDEO KUMPASI TAM BİR REZİLLİKTİR, AŞAĞILIK BİR OPERASYONDUR”

Demirtaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Muharrem İnce'ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur.

İradenizin sahte ses veya video kayıtlarıyla yanıltılmasına izin vermeyin.

Siyaseti kaset kumpaslarıyla dizayn etme zihniyeti AKP ile geldi, AKP ile gidecek.

Temiz siyaset için, birlikte özgürce yaşam, huzur, refah, barış için sandığa gidin ve İlk turda bitirin bu işi.

"İLK TURDA BİTİRİN BU İŞİ"

Seçim sonucu ne olursa olsun, sonucu tanımıyorum diyen ilk kişi, darbecilik suçlamasından kurtulamaz.

Sakince oyunuzu kullanın, sandıklara sahip çıkın ve değişimin mutlaka gerçekleşeceğine inanın.

Siz halksınız, patron sizsiniz.

İlk turda bitirin bu işi.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Selahattin Demirtaş Muharrem İnce seçim 2023
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