İmamoğlu'ndan Diyarbakır operasyonlarına tepki: Tanrıkulu'na destek verdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP 1. Sıra Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu'na destek amacıyla Diyarbakır'a hitaben bir video yayınladı.
Diyarbakır 1. Sıra Adayı Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da yaşanan operasyonlara tepki gösterdi.
İmamoğlu, "Yaşanan operasyonların seçime ayarlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kaybedeceklerini anladılar; haklı haksız, suçlu suçsuz ayırt etmeden operasyonlara başladılar" dedi.
İmamoğlu, "Milletin iradesini yok sayarak kayyum atamalarını normalleştiren akla asla geçit vermeyeceğiz" sözleriyle Diyarbakır ve bölgedeki kayyum uygulamalarına son verileceğine işaret etti.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: