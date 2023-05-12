Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'den ilk paylaşım

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından ilk kez paylaşımda bulundu.

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Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'den ilk paylaşım

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, dün cumhurbaşkanlığı yarışından çekilmesinin ardından bugün sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda partisi için oy istedi.

İnce, "Her evden bir oy Memleket Partisi'ne, Atatürkçüler Meclis'e!" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'den ilk paylaşım - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün yaptığı basın açıklaması ile 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili sözlerine başlayan Muharrem İnce, şunları söyledi:

"Son 45 günde gördüklerimi 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir cinsel ilişki görüntü sitesinden alıyor görüntüyü benim kelleyi kesip ortaya koyuyor FETÖ'cüler. Muhalif olmak için bunu paylaşanlar da var. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Özel hayatın gizliliği falan değil bu, iftira. Gerçek değil bu. T.C. Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, bir cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet, medya, emniyet... Alenen iftira! 5 milyon dolarlık dekont. Yazıyor geçiyor adam, nerede bu savcılar? Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Memleket'e her evden bir oy istiyorum. Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Atatürk'ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."

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